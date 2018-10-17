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AS: травма Гарета Бэйла может оказаться серьёзной

Форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл тренируется индивидуально.

При этом "королевский клуб" до сих пор официально не опубликовал информацию о состоянии игрока, который ранее покинул расположение сборной Уэльса и вернулся в Мадрид, чтобы восстановиться от травмы паха.

У испанских СМИ ссть подозрение, что травма у форварда более серьёзная, чем ожидалось.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел девять матчей во всех турнирах за мадридский клуб, стал автором четырёх голов и отдал три результативные передачи.

AS
Теги: Бейл
Сегодня, 11:41
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