AS: травма Гарета Бэйла может оказаться серьёзной

Форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл тренируется индивидуально.При этом "королевский клуб" до сих пор официально не опубликовал информацию о состоянии игрока, который ранее покинул расположение сборной Уэльса и вернулся в Мадрид, чтобы восстановиться от травмы паха.У испанских СМИ ссть подозрение, что травма у форварда более серьёзная, чем ожидалось.В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел девять матчей во всех турнирах за мадридский клуб, стал автором четырёх голов и отдал три результативные передачи.