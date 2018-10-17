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Арсен Венгер: я вернусь к работе 1 января

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о своих планах на будущее.

"Сейчас мной интересуются в разных уголках мира. Это и футбольные ассоциации, и национальные сборные.

Думаю, я вновь приступлю к работе с 1 января. Чувствую себя отдохнувшим и готовым трудиться", — цитирует Венгера Sky Sports.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 15:53
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#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 16:10)
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Очень уважаю Венгера,футбол без такого Тренера много потеряет...думаю ....Бавария....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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