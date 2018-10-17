"Ювентус" готов выкупить Хамеса у "Реала" за € 70 млн

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес, в настоящий момент выступающий за «Баварию» на правах аренды, может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает AS.По информации издания, в услугах колумбийского футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Бьянконери хотят выкупить хавбека у «сливочных» летом 2019 года и готовы предложить им € 70 млн за трансфер. Спортивный директор итальянского клуба Фабио Паратичи намерен воспользоваться хорошими отношениями с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы Хамеса, чтобы переманить игрока в команду.27-летний футболист перешёл в «Баварию» летом 2017 года на правах аренды на два года за € 13 млн. В соглашении между клубами прописана опция выкупа игрока за € 42 млн. Ранее сообщалось, что приобрести Хамеса также хочет лондонский «Арсенал».