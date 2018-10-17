"Милан", "Ювентус" и "МЮ" интересуются полузащитником "Кальяри" Бареллой

Форвард "Кальяри" Николо Барелла вызывает интерес у европейских грандов, сообщает Goal.com.Сообщается, что игроком интересуются "Милан", "Ювентус", "Рома" и "Манчестер Юнайтед". При этом клуб хочет выручить за него 50 миллионов евро.В текущем сезоне 21-летний итальянец провел девять матчей за "Кальяри" и забил один мяч.