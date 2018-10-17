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"Милан", "Ювентус" и "МЮ" интересуются полузащитником "Кальяри" Бареллой

Форвард "Кальяри" Николо Барелла вызывает интерес у европейских грандов, сообщает Goal.com.

Сообщается, что игроком интересуются "Милан", "Ювентус", "Рома" и "Манчестер Юнайтед". При этом клуб хочет выручить за него 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний итальянец провел девять матчей за "Кальяри" и забил один мяч.

"СЭ"
Теги: Милан Ювентус Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:24
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