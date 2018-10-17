Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Роберто Мартинес: переход Витселя в "Боруссию" - лучший трансфер этого сезона в мире

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал летний переход полузащитника Акселя Витселя из китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в дортмундскую «Боруссию» за 20 миллионов евро.

«Лучший трансфер этого сезона во всем мире – переход Акселя Витселя в «Боруссию». То, какой вклад он вносит за относительно небольшую сумму трансфера, делает его переход лучшим в этом сезоне», – сказал Мартинес.

Sports.ru
Теги: Витсель Мартинес Боруссия Д Сборная Бельгии
Сегодня, 22:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  joaquine  Тюмень (Сегодня, 22:45)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
Лучший трансфер этого сезона во всем мире – переход Акселя Витселя в «Боруссию»

а как же Обляков в ЦСКА?я даже не понимаю как в его барсе с реалом не заметили...странно что реалу хет-трик не положил
ну не понимаю я присутствие этой персоны в клубе...пока что это полный провал

Чел, ты каким углом головы мыслил, что имя Облякова с новостью о переходе Витселя увязал?!


--------------------
Пути господни не железнодорожны..
Регистрация: 26.05.2009 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 22:07)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Лучший трансфер этого сезона во всем мире – переход Акселя Витселя в «Боруссию»

а как же Обляков в ЦСКА?я даже не понимаю как в его барсе с реалом не заметили...странно что реалу хет-трик не положил
ну не понимаю я присутствие этой персоны в клубе...пока что это полный провал


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.