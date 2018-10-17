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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Роберто Мартинес: переход Витселя в "Боруссию" - лучший трансфер этого сезона в мире
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал летний переход полузащитника Акселя Витселя из китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в дортмундскую «Боруссию» за 20 миллионов евро.
«Лучший трансфер этого сезона во всем мире – переход Акселя Витселя в «Боруссию». То, какой вклад он вносит за относительно небольшую сумму трансфера, делает его переход лучшим в этом сезоне», – сказал Мартинес.
Sports.ru
«Лучший трансфер этого сезона во всем мире – переход Акселя Витселя в «Боруссию». То, какой вклад он вносит за относительно небольшую сумму трансфера, делает его переход лучшим в этом сезоне», – сказал Мартинес.
Sports.ru
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