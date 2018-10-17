Роберто Мартинес: переход Витселя в "Боруссию" - лучший трансфер этого сезона в мире

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал летний переход полузащитника Акселя Витселя из китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в дортмундскую «Боруссию» за 20 миллионов евро.«Лучший трансфер этого сезона во всем мире – переход Акселя Витселя в «Боруссию». То, какой вклад он вносит за относительно небольшую сумму трансфера, делает его переход лучшим в этом сезоне», – сказал Мартинес.