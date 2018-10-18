Гендиректор "Зари": Серхио Рамос - теневой президент "Реала". Он чуть не сорвал переход Лунина

Гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов заявил, что капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос был против подписания голкипера украинского клуба Андрея Лунина."Не все знают, что теневым президентом "Реала" является Серхио Рамос. Он имеет очень большой авторитет в коллективе и пользуется доверием Флорентино Переса.Так вот Рамос был против трансфера Лунина. Он чуть не сорвал этот переход. Однако тренерский штаб очень хотел нашего игрока и настоял на своем", — заявил Рафаилов."Реал" подписал Лунина этим летом, но перед стартом сезона отдал игрока в аренду в "Леганес".