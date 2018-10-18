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Владелец "Фулхэма" передумал покупать "Уэмбли"

Владелец "Фулхэма" Шахид Хан отозвал свое предложение о покупке стадиона "Уэмбли" за 684 миллиона евро.

"Я ожидал увидеть энтузиазм со стороны английской федерации. Однако слушания на прошлой неделе показали, что в ФА нет согласия. Лишь несколько делегатов готовы принять мое предложение. Так что условия для сделки не выполнены, и я отзываю свое предложение", -

FA
Теги: Фулхэм
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