Карло Анчелотти: не нужно воспринимать себя слишком серьезно

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти сравнил жизнь и футбол и пришел к выводу, что не нужно воспринимать себя слишком серьезно."Из-за всеобщего внимания человек иногда скрывает свои трудности. Он может быть в центре внимания, но продолжать оставаться неопытным юношей в жизненных вопросах. Вот почему раздевалка в футболке — это священное место. Именно там ты по-настоящему видишь личность футболиста. Например, Златан Ибрагимович в раздевалке совершенно другой, по сравнению с его публичным имиджем.Жизнь — как футбол, нужно рассматривать трудности как возможности прогрессировать. Это не так просто, но нужно стараться не воспринимать себя слишком серьезно. Необходимы предельная сбалансированность и объективность. Временами проблема может казаться большой, а на самом же деле путь к ее решению прост. Не нужно считать жизненные препятствия непреодолимыми", — приводит слова специалиста Football Italia.