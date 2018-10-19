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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Златан Ибрагимович объяснил критику Моуринью
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал, за что критикуют главного тренера английской команды Жозе Моуринью.
"Все критикуют Моуриньо, и я не думаю, что это из-за результатов, а из-за характера и образа жизни. У нас у обоих есть свое мнение, наша индивидуальность и видение вещей.
Нас критикуют, когда дела идут плохо, но, когда они идут хорошо, удовлетворения больше у нас, чем у тех, кто нас критикует. Люди стремятся быть совершенными, нейтральными, чтобы средства массовой информации не нападали на них. Те, кто думает, что они идеальны, сами по себе являются большой проблемой", — приводит слова футболиста Sport.es.
"Газета.ру"
"Все критикуют Моуриньо, и я не думаю, что это из-за результатов, а из-за характера и образа жизни. У нас у обоих есть свое мнение, наша индивидуальность и видение вещей.
Нас критикуют, когда дела идут плохо, но, когда они идут хорошо, удовлетворения больше у нас, чем у тех, кто нас критикует. Люди стремятся быть совершенными, нейтральными, чтобы средства массовой информации не нападали на них. Те, кто думает, что они идеальны, сами по себе являются большой проблемой", — приводит слова футболиста Sport.es.
"Газета.ру"
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