Златан Ибрагимович объяснил критику Моуринью

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал, за что критикуют главного тренера английской команды Жозе Моуринью."Все критикуют Моуриньо, и я не думаю, что это из-за результатов, а из-за характера и образа жизни. У нас у обоих есть свое мнение, наша индивидуальность и видение вещей.Нас критикуют, когда дела идут плохо, но, когда они идут хорошо, удовлетворения больше у нас, чем у тех, кто нас критикует. Люди стремятся быть совершенными, нейтральными, чтобы средства массовой информации не нападали на них. Те, кто думает, что они идеальны, сами по себе являются большой проблемой", — приводит слова футболиста Sport.es.