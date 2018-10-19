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Жозе Моуринью: не думаю, что буду праздновать победу над "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что не собирается праздновать гол или победу над "Челси".

Специалист возглавлял "Челси" с 2013 по 2015 год. Матч в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) между этими командами состоится в Лондоне 20 октября.

"Буду ли я праздновать как сумасшедший, если моя команда забьет мяч на "Стэмфорд Бридж" или победит? Я так не думаю. Думаю, я постараюсь контролировать себя и уважать стадион и болельщиков, которые много лет были моими. Если такое произойдет, это будет означать, что я полностью потерять контроль над своими эмоциями, что не так легко сделать.

В остальном, это очередной матч для меня. Хочу добиться успеха для своей команды, игроков и болельщиков — я буду на 100 процентов "Манчестер Юнайтед" завтра. Нет места ничему другому, кроме уважения к стадиону и болельщикам", — цитирует Моуринью The Guardian.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Челси
Вчера, 23:57
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