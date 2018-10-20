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"Челси" - "Манчестер Юнайтед". Стали известны составы команд на предстоящий матч

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" объявили составы на матч 9-го тура английской Премьер-лиги.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Д. Луис, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Канте, Виллиан, Мората, Азар.
Запасные: Кабальеро, Кэхилл, Дзаппакоста, Фабрегас, Баркли, Педро, Жиру.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Мата, Матич, Погба, Рэшфорд, Лукаку, Марсьяль.
Запасные: Ромеро, Байи, Дармиан, Перейра, Эррера, Фред, Алексис.

Матч начнется — в 14:30 по московскому времени.
Сегодня, 13:46
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