"Челси" - "Манчестер Юнайтед". Стали известны составы команд на предстоящий матч

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" объявили составы на матч 9-го тура английской Премьер-лиги.Аррисабалага, Аспиликуэта, Д. Луис, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Канте, Виллиан, Мората, Азар.Кабальеро, Кэхилл, Дзаппакоста, Фабрегас, Баркли, Педро, Жиру.Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Мата, Матич, Погба, Рэшфорд, Лукаку, Марсьяль.Ромеро, Байи, Дармиан, Перейра, Эррера, Фред, Алексис.Матч начнется — в 14:30 по московскому времени.