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Мадридский "Реал" установил антирекорд

В матче 9-го тура чемпионата Испании с "Леванте" мадридский «Реал» установил клубный рекорд по количеству времени без забитых мячей.

В начале второго тайма "Реал" преодолел отметку в 464 минуты без голов и превзошел антирекорд 1985 года.

Таким образом, безголевая серия "Реала" продолжается и насчитывает пять матчей — 4 в Ла Лиге, 1 матч в Лиге чемпионов.
Теги: Реал
Сегодня, 15:41
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#1  pisto   (Сегодня, 16:00)
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Болеет за:
«Зенит»
Лопетеги исговнял такие команды, сборную Испании и Реал. Красавчик
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
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