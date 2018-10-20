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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Мадридский "Реал" установил антирекорд
В матче 9-го тура чемпионата Испании с "Леванте" мадридский «Реал» установил клубный рекорд по количеству времени без забитых мячей.
В начале второго тайма "Реал" преодолел отметку в 464 минуты без голов и превзошел антирекорд 1985 года.
Таким образом, безголевая серия "Реала" продолжается и насчитывает пять матчей — 4 в Ла Лиге, 1 матч в Лиге чемпионов.
В начале второго тайма "Реал" преодолел отметку в 464 минуты без голов и превзошел антирекорд 1985 года.
Таким образом, безголевая серия "Реала" продолжается и насчитывает пять матчей — 4 в Ла Лиге, 1 матч в Лиге чемпионов.
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