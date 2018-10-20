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"Реал" проиграл "Леванте" на своем поле

"Реал" уступил "Леванте" в матче 9-го тура чемпионата Испании (1:2).

После девяти туров "Реал" занимает 5-е место в чемпионате Испании.

Чемпионат Испании

9 тур

"Реал Мадрид" – "Леванте" 1:2

Гол: Марсело, 72 - Моралес, 7, Марти, 14 (пен.)

"Реал": Куртуа, Одриосола (Бэйл, 46), Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Иско (Бензема, 60), Асенсио (Сибальос, 60), Васкес, Мариано

"Леванте": Оласабаль, Гарсия, Робер, Постиго (Чема, 75), Кабако, Рочина (Дукуре, 67), Кампанья, Моралес, Барди, Хасон, Марти (Боатенг, 79)

Предупреждения: Кабако, 53, Хансон, 89, Марсело, 90+4
Теги: Реал Леванте
Сегодня, 16:12
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#1  rwspartach  Россия (Сегодня, 16:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Да уж,коняшкам подфартило конечно сильно,что на реал в такой серьёзный кризис попали.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
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