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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Реал" проиграл "Леванте" на своем поле
"Реал" уступил "Леванте" в матче 9-го тура чемпионата Испании (1:2).
После девяти туров "Реал" занимает 5-е место в чемпионате Испании.
Чемпионат Испании
9 тур
"Реал Мадрид" – "Леванте" 1:2
Гол: Марсело, 72 - Моралес, 7, Марти, 14 (пен.)
"Реал": Куртуа, Одриосола (Бэйл, 46), Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Иско (Бензема, 60), Асенсио (Сибальос, 60), Васкес, Мариано
"Леванте": Оласабаль, Гарсия, Робер, Постиго (Чема, 75), Кабако, Рочина (Дукуре, 67), Кампанья, Моралес, Барди, Хасон, Марти (Боатенг, 79)
Предупреждения: Кабако, 53, Хансон, 89, Марсело, 90+4
После девяти туров "Реал" занимает 5-е место в чемпионате Испании.
Чемпионат Испании
9 тур
"Реал Мадрид" – "Леванте" 1:2
Гол: Марсело, 72 - Моралес, 7, Марти, 14 (пен.)
"Реал": Куртуа, Одриосола (Бэйл, 46), Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Иско (Бензема, 60), Асенсио (Сибальос, 60), Васкес, Мариано
"Леванте": Оласабаль, Гарсия, Робер, Постиго (Чема, 75), Кабако, Рочина (Дукуре, 67), Кампанья, Моралес, Барди, Хасон, Марти (Боатенг, 79)
Предупреждения: Кабако, 53, Хансон, 89, Марсело, 90+4
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