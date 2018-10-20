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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Валенсия" сыграла вничью с "Леганесом", Черышев был заменен из-за травмы
"Валенсия" сыграла вничью с "Леганесом" (1:1) в матче девятого тура чемпионата Испании.
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в первом тайме получил травму и был заменен на 16-й минуте.
Чемпионат Испании
9 тур
"Валенсия" – "Леганес" 1:1
Голы: Гумбау, 63 (пен.), Гайя, 85
"Валенсия": Нето, Гарай, Пиччини (Батшуайи, 59), Гайя, Паулиста, Черышев (Солер, 16), Парехо, Васс, Коклен (Торрес, 78), Гамейро, Родриго
"Леганес": Куэльяр, Сильва, Хуанфран, Сиовас, Омеруо (Гарсия, 70), Эль-Зхар (Тарин, 46), Арнаис, Гумбау, Весга, Перес, Каррильо (Сабин, 43)
Предупреждения: Арнаис, 33, Гумбау, 48, Парехо, 90+3
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в первом тайме получил травму и был заменен на 16-й минуте.
Чемпионат Испании
9 тур
"Валенсия" – "Леганес" 1:1
Голы: Гумбау, 63 (пен.), Гайя, 85
"Валенсия": Нето, Гарай, Пиччини (Батшуайи, 59), Гайя, Паулиста, Черышев (Солер, 16), Парехо, Васс, Коклен (Торрес, 78), Гамейро, Родриго
"Леганес": Куэльяр, Сильва, Хуанфран, Сиовас, Омеруо (Гарсия, 70), Эль-Зхар (Тарин, 46), Арнаис, Гумбау, Весга, Перес, Каррильо (Сабин, 43)
Предупреждения: Арнаис, 33, Гумбау, 48, Парехо, 90+3
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