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"ПСЖ" со счетом 5:0 обыграл "Амьен"

"ПСЖ" выиграл у "Амьена" (5:0) в матче десятого тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

10 тур

"ПСЖ" – "Амьен" 5:0

Голы: Маркиньос, 12, Рабьо, 42, Дракслер, 80, Мбаппе, 82, Диаби, 87

"ПСЖ": Ареола, Керер, Бернат, Маркиньос, Рабьо (Риман, 86), Нкунку, Верратти (Диарра, 46), Мария (Диаби, 59), Дракслер, Мбаппе, Кавани

"Амьен": Гартнер, Эль-Хаджам (Конате, 67), Дибасси, Аденон, Гуано, Крафт, Гнаоре (Блен, 81), Монкондю, Гансо (Бодмер, 74), Годдос, Отеро
Теги: ПСЖ Амьен
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