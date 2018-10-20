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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Адвокат Кирилла Кокорина: раз это Кокорины и есть общественный резонанс, суд решил: "Арестуем, не будем вникать"
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Директор "Енисея": доверие к тренерскому штабу Аленичева? Посмотрим, как сложатся следующие матчи, и будем принимать решение
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Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли (6)
Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли (6)
"ПСЖ" со счетом 5:0 обыграл "Амьен"
"ПСЖ" выиграл у "Амьена" (5:0) в матче десятого тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
10 тур
"ПСЖ" – "Амьен" 5:0
Голы: Маркиньос, 12, Рабьо, 42, Дракслер, 80, Мбаппе, 82, Диаби, 87
"ПСЖ": Ареола, Керер, Бернат, Маркиньос, Рабьо (Риман, 86), Нкунку, Верратти (Диарра, 46), Мария (Диаби, 59), Дракслер, Мбаппе, Кавани
"Амьен": Гартнер, Эль-Хаджам (Конате, 67), Дибасси, Аденон, Гуано, Крафт, Гнаоре (Блен, 81), Монкондю, Гансо (Бодмер, 74), Годдос, Отеро
Чемпионат Франции
10 тур
"ПСЖ" – "Амьен" 5:0
Голы: Маркиньос, 12, Рабьо, 42, Дракслер, 80, Мбаппе, 82, Диаби, 87
"ПСЖ": Ареола, Керер, Бернат, Маркиньос, Рабьо (Риман, 86), Нкунку, Верратти (Диарра, 46), Мария (Диаби, 59), Дракслер, Мбаппе, Кавани
"Амьен": Гартнер, Эль-Хаджам (Конате, 67), Дибасси, Аденон, Гуано, Крафт, Гнаоре (Блен, 81), Монкондю, Гансо (Бодмер, 74), Годдос, Отеро
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