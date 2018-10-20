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Марсело: мы будем стоять за Лопетеги до смерти

Защитник "Реала" Марсело прокомментировал поражение от "Леванте" в матче 9-го тура чемпионата Испании.

"Мы будем стоять за Лопетеги до смерти. Он говорит нам правильные вещи и находится в хороших отношениях со всей командой. Нужно дать ему возможность продолжить работу в "Реале", - цитирует Марсело Marca.
Теги: Марсело Реал Леванте
Сегодня, 21:28
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 21:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Так вы скоро и умрёте. Как там лучший игрок планеты Модрич поживает? Не вывозит Реал? Кристинка и Лео ржут в голос.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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