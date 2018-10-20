Марсело: мы будем стоять за Лопетеги до смерти

Защитник "Реала" Марсело прокомментировал поражение от "Леванте" в матче 9-го тура чемпионата Испании."Мы будем стоять за Лопетеги до смерти. Он говорит нам правильные вещи и находится в хороших отношениях со всей командой. Нужно дать ему возможность продолжить работу в "Реале", - цитирует Марсело Marca.