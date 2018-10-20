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Юрген Клопп: иногда я выгляжу расстроенным, даже если выиграл

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче против "Хаддерсфилда".

"Это была хорошая игра "Хаддерсфилда" и не очень хорошая наша. Иногда я выгляжу расстроенным, даже если выиграл. Мы выступили не на 100%. Казалось, мы могли забить в шести или семи моментах. Но нам нужен был один лучший пас. Мы сделали много хороших вещей, кроме последнего паса. Как я это объясню? Мне надо посмотреть еще раз игру", - цитирует Клоппа слова ВВС.
Теги: Клопп Ливерпуль
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