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Василий Сачко: если бы забили, ничья была бы справедливой

Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко прокомментировал поражение своей команды в матче против киевского "Динамо" (0:1).

"Упрекнуть мне ребят не в чем. Может, не повезло. Киевское "Динамо", каким бы оно ни было, это киевское "Динамо" — лидер нашего чемпионата, бренд. Мы сыграли достойно, только не забили. Если бы забили, ничья была бы справедливой", - цитирует Сачко Динамо Киев от Шурика.
Теги: Ворскла Динамо Киев
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