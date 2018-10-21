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Вальверде одержал 180-ю победу в чемпионате Испании и обошел Кройффа

"Барселона" обыграла "Севилью" в матче 9-го тура чемпионата Испании - 4:2.

Для главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде эта победа стала 180-й в ла лиге.

Вальверде вышел на 10-е место среди тренеров, обойдя Йохана Кройффа.
Теги: Вальверде Барселона
Сегодня, 10:04
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