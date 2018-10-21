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Футболист "Дженоа" посвятил гол в матче против "Ювентуса" умершей матери

Полузащитник "Дженоа" Даниэль Бесса посвятил гол в матче против туринского "Ювентуса" умершей матери.

Единственный для команды из Генуя на встрече в рамках чемпионата Италии мяч в ворота соперника футболист оформил в честь матери, которая умерла 6 лет назад от рака груди.

"15 октября проводился Всемирный день борьбы с раком молочной железы, поэтому я посвящаю этот гол своей маме. 6 лет назад она умерла после борьбы с этой болезнью. Сегодня она наблюдала за мной с небес", — приводит слова бразильца журналист Танкреди Палмери в твиттере.

"Газета.ру"
Теги: Дженоа Ювентус
Сегодня, 12:02
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