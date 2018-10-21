Футболист "Дженоа" посвятил гол в матче против "Ювентуса" умершей матери

Полузащитник "Дженоа" Даниэль Бесса посвятил гол в матче против туринского "Ювентуса" умершей матери.Единственный для команды из Генуя на встрече в рамках чемпионата Италии мяч в ворота соперника футболист оформил в честь матери, которая умерла 6 лет назад от рака груди."15 октября проводился Всемирный день борьбы с раком молочной железы, поэтому я посвящаю этот гол своей маме. 6 лет назад она умерла после борьбы с этой болезнью. Сегодня она наблюдала за мной с небес", — приводит слова бразильца журналист Танкреди Палмери в твиттере.