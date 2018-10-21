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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Маурицио Сарри стал первым тренером в истории "Челси", не проигравшим в девяти стартовых матчах
Маурицио Сарри стал первым тренером в истории "Челси", не проигравшим в девяти стартовых матчах
"Хетафе" в гостях победил "Райо Вальекано"
В матче 9-го тура испанской Ла Лиги "Райо Вальекано" дома проиграл "Хетафе".
Чемпионат Испании
9 тур
"Райо Вальекано" – "Хетафе" 1:2
Голы: Фулкье, 63, Акьем, 67 (авто.), Томас, 74
"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Акьем, Гальве, Амат, Комесанья, Ванга (Посо, 82), Гарсия (Бебе, 65), Эмбарба (Герра, 82), Трехо, Томас
"Хетафе": Сория, Суарес, Антунеш (Гонсалес, 82), Дьене, Кабрера, Фулкье, Максимович, Арамбарри (Микель, 90+2), Дьедиу, Молина, Анхель (Мата, 67)
Предупреждения: Кабрера, 24, Арамбарри, 47, Томас, 75, Антунеш, 77, Комесанья, 77, Суарес, 81, Мата, 84, Трехо, 86, Амат, 89, Трехо, 90+3
Удаления: Трехо, 90+3
Чемпионат Испании
9 тур
"Райо Вальекано" – "Хетафе" 1:2
Голы: Фулкье, 63, Акьем, 67 (авто.), Томас, 74
"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Акьем, Гальве, Амат, Комесанья, Ванга (Посо, 82), Гарсия (Бебе, 65), Эмбарба (Герра, 82), Трехо, Томас
"Хетафе": Сория, Суарес, Антунеш (Гонсалес, 82), Дьене, Кабрера, Фулкье, Максимович, Арамбарри (Микель, 90+2), Дьедиу, Молина, Анхель (Мата, 67)
Предупреждения: Кабрера, 24, Арамбарри, 47, Томас, 75, Антунеш, 77, Комесанья, 77, Суарес, 81, Мата, 84, Трехо, 86, Амат, 89, Трехо, 90+3
Удаления: Трехо, 90+3
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