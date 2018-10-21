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"Хетафе" в гостях победил "Райо Вальекано"

В матче 9-го тура испанской Ла Лиги "Райо Вальекано" дома проиграл "Хетафе".

Чемпионат Испании

9 тур

"Райо Вальекано" – "Хетафе" 1:2

Голы: Фулкье, 63, Акьем, 67 (авто.), Томас, 74

"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Акьем, Гальве, Амат, Комесанья, Ванга (Посо, 82), Гарсия (Бебе, 65), Эмбарба (Герра, 82), Трехо, Томас

"Хетафе": Сория, Суарес, Антунеш (Гонсалес, 82), Дьене, Кабрера, Фулкье, Максимович, Арамбарри (Микель, 90+2), Дьедиу, Молина, Анхель (Мата, 67)

Предупреждения: Кабрера, 24, Арамбарри, 47, Томас, 75, Антунеш, 77, Комесанья, 77, Суарес, 81, Мата, 84, Трехо, 86, Амат, 89, Трехо, 90+3

Удаления: Трехо, 90+3
Теги: Райо Вальекано Хетафе
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