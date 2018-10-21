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"Интер" вырвал победу в дерби с "Миланом" на 92-й минуте

В 9-м туре Серии А "Интер" победил "Милан" (1:0) за счет гола нападающего Мауро Икарди на 92-й минуте.

Чемпионат Италии

9-й тур

Интер – Милан 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90 Икарди.

"Интер" – Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Врсалько, Асамоа, Наингголан (Валеро, 30), Весино, Перишич (Кейта Бальде, 70), Брозович, Политано (Кандрева, 82), Икарди.
"Милан" – Доннарумма, Мусаккьо, Родригес, Калабрия (Абате, 90), Романьоли, Бонавентура, Биглия, Чалханоглу (Кутроне, 74), Кессиэ (Бакайоко, 84), Сусо, Игуаин.

Предупреждения: Биглия (20), Чалханоглу (44), Калабрия (45), Сусо (61), Политано (75), Бакайоко (90), Кейта Бальде (90).
Теги: Интер Милан
Вчера, 23:46
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