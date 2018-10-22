Руд Гуллит: Виллиан и Азар не доверяют Морате

Бывший полузащитник и главный тренер лондонского "Челси" Руд Гуллит считает одной из проблем слабой результативности форварда столичного клуба Альваро Мораты отсутствие доверия со стороны его партнеров по атаке бельгийца Эдена Азара и бразильца Виллиана."Одноклубники Мораты не занимают те позиции, с которых могут что-то создать для него. Вы можете видеть, что Виллиан и Азар всегда стараются пройти как можно дальше в штрафной, потому что не доверяют ему. То же самое касается прострелов. В первом тайме матча с "Манчестер Юнайтед" был момент, когда вы могли спросить: "А где Мората?". Его не было там. Они не доверяют ему", — приводит слова Гуллита Goal.