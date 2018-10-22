"Интер" потерял ключевого полузащитника

Полузащитник миланского "Интера" Раджа Наингголан получил травму в матче девятого тура Серии А против "Милана".Бельгийский хавбек в столкновении с соперником получил повреждение и не смог продолжить игру — он был заменен на 29-й минуте игры. Как сообщает Football Italia, Раджа получил растяжение связок голеностопа. Есть вероятность, что игрок пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны", который состоится 24 октября.