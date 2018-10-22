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Эрнесто Вальверде: мое будущее в "Барселоне" не имеет для меня значения, мне все равно

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о своем возможном увольнении из клуба.

Вальверде возглавляет "Барселону" с 29 мая 2017 года. В текущем сезоне чемпионата Испании сине-гранатовые под его руководством занимают первую строчку турнирной таблицы, однако показывают неубедительную игру.

"Мое будущее в "Барселоне" не имеет для меня значения, мне все равно. Я сосредоточен на двух предстоящих матчах. Это нормально, что вокруг команды существуют различные слухи. С этим ничего нельзя поделать", — цитирует испанского специалиста Goal.

"Газета.ру"
Теги: Вальверде Барселона
Сегодня, 04:29
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