Эрнесто Вальверде: мое будущее в "Барселоне" не имеет для меня значения, мне все равно

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о своем возможном увольнении из клуба.Вальверде возглавляет "Барселону" с 29 мая 2017 года. В текущем сезоне чемпионата Испании сине-гранатовые под его руководством занимают первую строчку турнирной таблицы, однако показывают неубедительную игру."Мое будущее в "Барселоне" не имеет для меня значения, мне все равно. Я сосредоточен на двух предстоящих матчах. Это нормально, что вокруг команды существуют различные слухи. С этим ничего нельзя поделать", — цитирует испанского специалиста Goal.