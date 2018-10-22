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Гол Витинью помог "Фламенго" одержать разгромную победу над "Параной"

Бразильский "Фламенго" в матче 30-го тура чемпионата разгромил "Парану" (4:0).

Один из мячей забил экс-форвард ЦСКА Витинью.

"Фламенго" вышел на второе место в турнирной таблице, и за 8 туров до завершения чемпионата команда отстает от лидирующего "Палмейраса" на 4 очка.

SouDaNacao
Теги: Витиньо
Сегодня, 08:42
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