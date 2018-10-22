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"Арсенал" одержал победу над "Лестером"

Чемпионат Англии

9 тур

"Арсенал" – "Лестер Сити" 3:1

Голы: Бельерин, 31 (авто.), Озил, 45, Обамеянг, 63, 66

"Арсенал": Лено, Бельерин, Лихтштайнер (Гюэндузи, 61), Мустафи, Холдинг, Торрейра, Джака, Мхитарян (Обамеянг, 61), Озил (Рэмси, 80), Айуоби, Ляказетт

"Лестер Сити": Шмейхель, Чилвел, Эванс, Магуайр, Рикарду (Геззаль, 69), Амарти, Ндиди, Менди, Мэддисон (Окадзаки, 75), Варди, Ихеаначо (Олбрайтон, 61)

Предупреждения: Холдинг, 17, Джака, 35, Олбрайтон, 64, Рикарду, 65
Теги: Арсенал Лестер
Вчера, 23:55
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#1  fartovij  Иваново (Сегодня, 00:04)
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Болеет за:
«Анжи»
Когда Арсенал ловит кураж, то их не остановить. Настолько красивая игра, такие точные и острые пасы, будто Эмери сделал их телепатами
Как же я скучал по такому Арсеналу


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
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