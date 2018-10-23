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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Виктор Гончаренко: если выделять одного игрока "Ромы", то это, конечно, будет Джеко (2)
Сегодня исполняется 78 лет Королю футбола Пеле
Сегодня легендарному футболисту, трехкратному обладателю кубка мира Пеле исполняется 78 лет.
Бразилец единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок.
За свою карьеру Пеле играл за "Сантос" и "Нью-Йорк Космос", а также провел 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.
Бразилец единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок.
За свою карьеру Пеле играл за "Сантос" и "Нью-Йорк Космос", а также провел 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.
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