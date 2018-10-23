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Сегодня исполняется 78 лет Королю футбола Пеле

Сегодня легендарному футболисту, трехкратному обладателю кубка мира Пеле исполняется 78 лет.

Бразилец единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок.

За свою карьеру Пеле играл за "Сантос" и "Нью-Йорк Космос", а также провел 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.
Теги: Пеле
Сегодня, 12:39
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