Ван Перси завершит карьеру в конце сезона

Нападающий "Фейеноорда" Робин ван Перси завершит карьеру игрока в конце текущего сезона, сообщает AD.Ван Перси выступает на профессиональном уровне с 2001 года. За это время он играл за "Фейеноорд", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче". В его активе 262 гола в 573 матчах.