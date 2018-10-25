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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Ван Перси завершит карьеру в конце сезона
Нападающий "Фейеноорда" Робин ван Перси завершит карьеру игрока в конце текущего сезона, сообщает AD.
Ван Перси выступает на профессиональном уровне с 2001 года. За это время он играл за "Фейеноорд", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче". В его активе 262 гола в 573 матчах.
Ван Перси выступает на профессиональном уровне с 2001 года. За это время он играл за "Фейеноорд", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче". В его активе 262 гола в 573 матчах.
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