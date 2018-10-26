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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Геннадий Орлов: у "Зенита" игры нет
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от победы "Зенита" над "Бордо" (2:1) в матче группового этапа Лиги Европы.
"У "Зенита" игры нет. Французы хорошо держали мяч, "Бордо" шестое место занимает во французской лиге. У них хорошие и техничные игроки. У "Бордо" был последний шанс сегодня, но они теперь уже никуда не выйдут из группы. У меня, кстати, пятый матч и пятая победа, мне везет у микрофона.
Проблемы, конечно, есть. Больше всех остроты создавал Иванович. Это, конечно, надо использовать, он разыгрывал мяч и активно подключался к атакам. Создавал опасные моменты. Ерохин вышел после травмы и пока совсем слаб. Некому играть. Набиуллину свои уже не верят, не дают ему мяч, а когда давали, он сделал голевую передачу. Но гол из-за него забили, он был рядом с Бриан и не помешал. У "Зенита" есть проблемы.
Теперь у питерцев из домашних матчей остается только "Копенгаген", и "Зенит" этой победой приблизил себя к выходу из группы, но на выезде команде пока трудно играть", - цитирует Орлова Sport24.
"У "Зенита" игры нет. Французы хорошо держали мяч, "Бордо" шестое место занимает во французской лиге. У них хорошие и техничные игроки. У "Бордо" был последний шанс сегодня, но они теперь уже никуда не выйдут из группы. У меня, кстати, пятый матч и пятая победа, мне везет у микрофона.
Проблемы, конечно, есть. Больше всех остроты создавал Иванович. Это, конечно, надо использовать, он разыгрывал мяч и активно подключался к атакам. Создавал опасные моменты. Ерохин вышел после травмы и пока совсем слаб. Некому играть. Набиуллину свои уже не верят, не дают ему мяч, а когда давали, он сделал голевую передачу. Но гол из-за него забили, он был рядом с Бриан и не помешал. У "Зенита" есть проблемы.
Теперь у питерцев из домашних матчей остается только "Копенгаген", и "Зенит" этой победой приблизил себя к выходу из группы, но на выезде команде пока трудно играть", - цитирует Орлова Sport24.
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