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Геннадий Орлов: у "Зенита" игры нет

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от победы "Зенита" над "Бордо" (2:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

"У "Зенита" игры нет. Французы хорошо держали мяч, "Бордо" шестое место занимает во французской лиге. У них хорошие и техничные игроки. У "Бордо" был последний шанс сегодня, но они теперь уже никуда не выйдут из группы. У меня, кстати, пятый матч и пятая победа, мне везет у микрофона.

Проблемы, конечно, есть. Больше всех остроты создавал Иванович. Это, конечно, надо использовать, он разыгрывал мяч и активно подключался к атакам. Создавал опасные моменты. Ерохин вышел после травмы и пока совсем слаб. Некому играть. Набиуллину свои уже не верят, не дают ему мяч, а когда давали, он сделал голевую передачу. Но гол из-за него забили, он был рядом с Бриан и не помешал. У "Зенита" есть проблемы.

Теперь у питерцев из домашних матчей остается только "Копенгаген", и "Зенит" этой победой приблизил себя к выходу из группы, но на выезде команде пока трудно играть", - цитирует Орлова Sport24.
Теги: Орлов Зенит Бордо
Сегодня, 00:24
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(1)
#5  SVN   (Сегодня, 00:57)
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а разве она была!ИГРА?пару матчей при Семаке действительно были хорошие!но остальные матчи одни забросы на Дзюбу,наверное тренер Семак пока не способен дать больше господин орлов,и не надо говорить о проблемах с составом.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
#4  ZeArt83   (Сегодня, 00:49)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
И не будет,кончились прокладки типа Уфы и начались серые будни в РПЛ

Кто бы говорил joy
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 00:42)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
И не будет,кончились прокладки типа Уфы и начались серые будни в РПЛ
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:41)
  • 0
  •  (0)

мне везет у микрофона
smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  VitL  Белгород (Сегодня, 00:32)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
у Зенита нет игры... что тогда есть к Спартака?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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