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Станислав Черчесов выступил в УЕФА с лекцией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил с лекцией в УЕФА перед специалистами из различных стран.

"С удовольствием принял приглашение руководителя департамента УЕФА по обучению и подготовке специалистов в сфере футбола Франка Лудольфа поучаствовать в семинаре для тренеров, которые обучаются на категорию PRO.

Обмен мнениями, развитие — это то, что продвигает наш футбол, делает его лучше и содержательнее. В основном речь шла о чемпионате мира в России, о том, как наша национальная сборная готовилась к этому турниру и как там выступила.

Считаю, что разговор получился интересный и конструктивный, во всяком случае я постарался ответить на все вопросы тренеров и представителей УЕФА", — цитирует Черчесова официальный сайт РФС.
Теги: Черчесов Сборная России
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