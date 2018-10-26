Сборная ФНЛ - сборная серии В: матч состоится в Тамбове 28 ноября. Команды будут состоять из игроков не старше 20 лет

Традиционный товарищеский матч молодёжных сборных Футбольной национальной лиги и итальянской Серии В в этом году пройдёт 28 ноября в Тамбове.Согласно договорённости с итальянской стороной, команды будут составлены из футболистов 1998 года рождения и младше, плюс допускается участие двух игроков 1997 года рождения.Главным тренером нашей команды в этом году станет старший тренер "Тамбова" Мурат Искаков. Расширенный список кандидатов для участия в матче ФНЛ и Серии В он назовёт в ближайшие недели.