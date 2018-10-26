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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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РФС обязал "Динамо" выплатить долги перед Ташаевым
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворила заявление полузащитника "Спартака" Александра Ташаева в отношении московского "Динамо" о взыскании задолженности по контракту.
По решению РФС "Динамо" обязано выплатить футболисту задолженность по дополнительному вознаграждению по результатам выступления за клуб в прошлом сезоне, а также игрок получит от столичного клуба проценты за задержку выплат по контракту.
Ташаев перешел в "Спартак" в это летнее трансферное окно и уже сыграл десять матчей, отметившись одной результативной передачей.
ТАСС
По решению РФС "Динамо" обязано выплатить футболисту задолженность по дополнительному вознаграждению по результатам выступления за клуб в прошлом сезоне, а также игрок получит от столичного клуба проценты за задержку выплат по контракту.
Ташаев перешел в "Спартак" в это летнее трансферное окно и уже сыграл десять матчей, отметившись одной результативной передачей.
ТАСС
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