РФС обязал "Динамо" выплатить долги перед Ташаевым

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворила заявление полузащитника "Спартака" Александра Ташаева в отношении московского "Динамо" о взыскании задолженности по контракту.По решению РФС "Динамо" обязано выплатить футболисту задолженность по дополнительному вознаграждению по результатам выступления за клуб в прошлом сезоне, а также игрок получит от столичного клуба проценты за задержку выплат по контракту.Ташаев перешел в "Спартак" в это летнее трансферное окно и уже сыграл десять матчей, отметившись одной результативной передачей.