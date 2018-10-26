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ФИФА утвердил проведение Кубка Америки в четные годы, Кубка Африки - летом

Совет ФИФА утвердил предложение КОНМЕБОЛ о проведении Кубка Америки в четные годы, сообщает пресс-служба организации.

С 2020 года турнир будет проводиться каждые четыре года, сроки будут синхронизированы с чемпионатом Европы.

Кроме того, ФИФА утвердила запрос Африканской конфедерации футбола о переносе Кубка африканских наций с зимы на лето.
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