ФИФА утвердил проведение Кубка Америки в четные годы, Кубка Африки - летом

Совет ФИФА утвердил предложение КОНМЕБОЛ о проведении Кубка Америки в четные годы, сообщает пресс-служба организации.С 2020 года турнир будет проводиться каждые четыре года, сроки будут синхронизированы с чемпионатом Европы.Кроме того, ФИФА утвердила запрос Африканской конфедерации футбола о переносе Кубка африканских наций с зимы на лето.