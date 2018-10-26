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Аллан из "Наполи" вызван в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав команды на товарищеские матчи против Уругвая и Камеруна. В сборную впервые вызван хавбек "Наполи" Аллан.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль", Англия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Габриэл Бразау ("Крузейру").

Защитники: Маркиньюс ("ПСЖ", Франция), Миранда ("Интер", Италия), Марселу ("Реал", Испания), Фабиньо ("Ливерпуль", Англия), Данило ("Манчестер Сити", Англия), Филипе Луис ("Атлетико", Испания) Пабло ("Бордо", Франция), Деде ("Крузейру").

Полузащитники: Каземиро ("Реал", Испания), Артур, Филиппе Коутиньо (оба – "Барселона", Испания), Аллан ("Наполи", Италия), Паулиньо ("Гуанчжоу Эвергранд", Китай), Уолас ("Ганновер", Германия), Виллиан ("Челси", Англия).

Нападающие: Неймар ("ПСЖ", Франция), Роберту Фирмино ("Ливерпуль", Англия), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Дуглас Коста ("Ювентус", Италия), Ришарлисон ("Эвертон", Англия).
Теги: Наполи Сборная Бразилии
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