Аллан из "Наполи" вызван в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав команды на товарищеские матчи против Уругвая и Камеруна. В сборную впервые вызван хавбек "Наполи" Аллан.Алиссон ("Ливерпуль", Англия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Габриэл Бразау ("Крузейру").: Маркиньюс ("ПСЖ", Франция), Миранда ("Интер", Италия), Марселу ("Реал", Испания), Фабиньо ("Ливерпуль", Англия), Данило ("Манчестер Сити", Англия), Филипе Луис ("Атлетико", Испания) Пабло ("Бордо", Франция), Деде ("Крузейру").: Каземиро ("Реал", Испания), Артур, Филиппе Коутиньо (оба – "Барселона", Испания), Аллан ("Наполи", Италия), Паулиньо ("Гуанчжоу Эвергранд", Китай), Уолас ("Ганновер", Германия), Виллиан ("Челси", Англия).Неймар ("ПСЖ", Франция), Роберту Фирмино ("Ливерпуль", Англия), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Дуглас Коста ("Ювентус", Италия), Ришарлисон ("Эвертон", Англия).