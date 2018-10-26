Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Фрайбург" одержал победу над "Боруссией" М

В матче 9-го тура Бундеслиги "Фрайбург" дома победил "Боруссию" М.

Чемпионат Германии

9 тур

"Фрайбург" – "Боруссия" М 3:1

Голы: Петерсен, 1 (пен.), Азар, 20 (пен.), Вальдшмидт, 57, Хёлер, 90+4

"Фрайбург": Шволов, Кюблер, Гюнтер, Кох, Гульде, Хайнц, Франц (Шаллаи, 70), Хефлер, Хаберер (ёлер, 89), Вальдшмидт (Линхарт, 90+2), Петерсен

"Боруссия" М: Зоммер, Ланг (Траоре, 79), Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль (Нойхаус, 65), Закария, Хофман, Штиндль, Азар, Плеа (Херрман, 46)

Предупреждения: Франц, 29, Закария, 78
Теги: Фрайбург Боруссия М
Вчера, 23:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.