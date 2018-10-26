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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Фрайбург" одержал победу над "Боруссией" М
В матче 9-го тура Бундеслиги "Фрайбург" дома победил "Боруссию" М.
Чемпионат Германии
9 тур
"Фрайбург" – "Боруссия" М 3:1
Голы: Петерсен, 1 (пен.), Азар, 20 (пен.), Вальдшмидт, 57, Хёлер, 90+4
"Фрайбург": Шволов, Кюблер, Гюнтер, Кох, Гульде, Хайнц, Франц (Шаллаи, 70), Хефлер, Хаберер (ёлер, 89), Вальдшмидт (Линхарт, 90+2), Петерсен
"Боруссия" М: Зоммер, Ланг (Траоре, 79), Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль (Нойхаус, 65), Закария, Хофман, Штиндль, Азар, Плеа (Херрман, 46)
Предупреждения: Франц, 29, Закария, 78
Чемпионат Германии
9 тур
"Фрайбург" – "Боруссия" М 3:1
Голы: Петерсен, 1 (пен.), Азар, 20 (пен.), Вальдшмидт, 57, Хёлер, 90+4
"Фрайбург": Шволов, Кюблер, Гюнтер, Кох, Гульде, Хайнц, Франц (Шаллаи, 70), Хефлер, Хаберер (ёлер, 89), Вальдшмидт (Линхарт, 90+2), Петерсен
"Боруссия" М: Зоммер, Ланг (Траоре, 79), Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль (Нойхаус, 65), Закария, Хофман, Штиндль, Азар, Плеа (Херрман, 46)
Предупреждения: Франц, 29, Закария, 78
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