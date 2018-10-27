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Марсело: завтра вся планета остановится, чтобы посмотреть "эль-классико"

Защитник "Реала" Марсело заявил, что весь мир будет смотреть их противостояние с "Барселоной".

"Завтра вся планета остановится, чтобы посмотреть "эль-классико". Каждый футболист мечтает сыграть в таком матче, мне же повезло делать это много много раз", – сказал Марсело.

Матч "Барселона" – "Реал" пройдёт на стадионе "Камп Ноу" 28 октября, начало – в 18:15 мск
Теги: Реал Барселона Марсело
Сегодня, 13:35
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#6  GS  Москва (Сегодня, 14:39)
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online

ctdthysqjktym,
Раскрученный бренд есть. Под него можно сбывать продукт и более низкого качества.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#5  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 14:37)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ctdthysqjktym
Тем более, все знают какой у завтрашней пьесы будет финал.

Отличная возможность поднять бабла? Ну, если сам футбол не интересен, так?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#4  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 14:15)
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online

Планета вряд ли остановится. Спектакль без главных актёров интересен только родственникам статистов. Тем более, все знают какой у завтрашней пьесы будет финал.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#3  Смотрящий  Москва (Сегодня, 14:15)
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online
Болеет за:
«Спартак»
вся планета остановится

чего это ради?

чтобы посмотреть "эль-классико"

блин, нашли Danon...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 13:43)
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Цитата: Antip7
Нах..р оно кому нужно

и не поспоришь, лучше ФНЛ посмотреть
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 13:40)
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  •  (4)

Нах..р оно кому нужно
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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