Марсело: завтра вся планета остановится, чтобы посмотреть "эль-классико"

Защитник "Реала" Марсело заявил, что весь мир будет смотреть их противостояние с "Барселоной"."Завтра вся планета остановится, чтобы посмотреть "эль-классико". Каждый футболист мечтает сыграть в таком матче, мне же повезло делать это много много раз", – сказал Марсело.Матч "Барселона" – "Реал" пройдёт на стадионе "Камп Ноу" 28 октября, начало – в 18:15 мск