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"Аталанта" разгромила "Парму"

"Аталанта" разгромила "Парму" в матче 10-го тура чемпионата Италии (3:0).

Чемпионат Италии

10 тур

"Аталанта" – "Парма" 3:0

Голы: Гальоло, 55 (авто.), Паломино, 72, Манчини, 80

"Аталанта": Бериша, Хатебур, Гозенс, Манчини, Паломино, Толой, Рон, Фройлер (Пашалич, 84), Гомес (Ригони, 83), Иличич, Бэрроу (Сапата, 65)

"Парма": Сепе, Якопини, Гобби, Алвеш, Гальоло, Штулац (Скоццарелла, 81), Ригони, Барилла (Чичиретти, 75), Чераволо, Силигарди (Гаудио, 68), Жервиньо

Предупреждения: Барилла, 23, Гальоло, 61
Теги: Аталанта Парма
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