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"Ливерпуль" вышел на первое место в чемпионате Англии

"Ливерпуль" победил "Кардифф" в матче 10-го тура чемпионата Англии (4:1) и вышел на первое место в таблице.

Чемпионат Англии

10 тур

"Ливерпуль" – "Кардифф Сити" 4:1

Голы: Салах, 10, Мане, 66, Патерсон, 77, Шакири, 85, Мане, 87

"Ливерпуль": Бекер, Морено, Ловрен, Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Лаллана (Шакири, 61), Салах, Фирмино (Милнер, 71), Мане

"Кардифф Сити": Этеридж, Манга, Беннетт, Моррисон, Бамба, Патерсон, Камараса, Гуннарссон (Харрис, 74), Рид (Зохоре, 83), Мёрфи (Дамур, 73), Хойлетт

"Фулхэм" – "Борнмут" 0:3

Голы: Уилсон, 14 (пен.), Брукс, 72, Уилсон, 85

"Фулхэм": Рико, Фосу-Менса, Маршан (Кейрни, 60), Рим, Одои, Сесеньон, Сери (Ангисса, 80), Макдональд, Шюррле, Митрович, Камара

"Борнмут": Бегович,Смит, Дэниелс, Аке, Кук, Фрэнсис, Кук (Гослинг, 80), Лерма, Брукс (Станислас, 86), Фрейзер (Дефо, 89), Уилсон

Предупреждения: Камара, 17, Макдональд, 51, 73, Кук, 74, Митрович, 88

Удаления: Макдональд, 73
Теги: Ливерпуль Кардифф
Сегодня, 18:57
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#3  __Nemo__   (Сегодня, 21:11)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Отлично, хороший ход у Ливерпуля. Салаха до конца сезона и мы можем наконец-то его выиграть!


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Ваше безволие станет легендой. (с)
Регистрация: 21.06.2009 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 20:43)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Batman
Знаем эту команду. Чпокала спартак 7-0

И это не предел , сэр)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 20:27)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Знаем эту команду. Чпокала спартак 7-0 smile
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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