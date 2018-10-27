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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Ливерпуль" вышел на первое место в чемпионате Англии
"Ливерпуль" победил "Кардифф" в матче 10-го тура чемпионата Англии (4:1) и вышел на первое место в таблице.
Чемпионат Англии
10 тур
"Ливерпуль" – "Кардифф Сити" 4:1
Голы: Салах, 10, Мане, 66, Патерсон, 77, Шакири, 85, Мане, 87
"Ливерпуль": Бекер, Морено, Ловрен, Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Лаллана (Шакири, 61), Салах, Фирмино (Милнер, 71), Мане
"Кардифф Сити": Этеридж, Манга, Беннетт, Моррисон, Бамба, Патерсон, Камараса, Гуннарссон (Харрис, 74), Рид (Зохоре, 83), Мёрфи (Дамур, 73), Хойлетт
"Фулхэм" – "Борнмут" 0:3
Голы: Уилсон, 14 (пен.), Брукс, 72, Уилсон, 85
"Фулхэм": Рико, Фосу-Менса, Маршан (Кейрни, 60), Рим, Одои, Сесеньон, Сери (Ангисса, 80), Макдональд, Шюррле, Митрович, Камара
"Борнмут": Бегович,Смит, Дэниелс, Аке, Кук, Фрэнсис, Кук (Гослинг, 80), Лерма, Брукс (Станислас, 86), Фрейзер (Дефо, 89), Уилсон
Предупреждения: Камара, 17, Макдональд, 51, 73, Кук, 74, Митрович, 88
Удаления: Макдональд, 73
Чемпионат Англии
10 тур
"Ливерпуль" – "Кардифф Сити" 4:1
Голы: Салах, 10, Мане, 66, Патерсон, 77, Шакири, 85, Мане, 87
"Ливерпуль": Бекер, Морено, Ловрен, Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Лаллана (Шакири, 61), Салах, Фирмино (Милнер, 71), Мане
"Кардифф Сити": Этеридж, Манга, Беннетт, Моррисон, Бамба, Патерсон, Камараса, Гуннарссон (Харрис, 74), Рид (Зохоре, 83), Мёрфи (Дамур, 73), Хойлетт
"Фулхэм" – "Борнмут" 0:3
Голы: Уилсон, 14 (пен.), Брукс, 72, Уилсон, 85
"Фулхэм": Рико, Фосу-Менса, Маршан (Кейрни, 60), Рим, Одои, Сесеньон, Сери (Ангисса, 80), Макдональд, Шюррле, Митрович, Камара
"Борнмут": Бегович,Смит, Дэниелс, Аке, Кук, Фрэнсис, Кук (Гослинг, 80), Лерма, Брукс (Станислас, 86), Фрейзер (Дефо, 89), Уилсон
Предупреждения: Камара, 17, Макдональд, 51, 73, Кук, 74, Митрович, 88
Удаления: Макдональд, 73
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