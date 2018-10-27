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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Шердан Шакири: очень горд, что забил первый гол за "Ливерпуль" на "Энфилде"
Нападающий "Ливерпуля" Шердан Шакири прокомментировал победу над "Кардиффом".
"Рады одержать победу. Ждал этого несколько матчей. Очень горд, что забил первый гол перед нашими фанатами. Надеюсь, продолжу в том же духе. Тренер сказал мне выйти на поле и наслаждаться матчем, помочь команде и играть в свой футбол. Я всегда стараюсь изо всех сил. Сегодня всё сложилось хорошо. Мы являемся топ-командой", - цитирует слова Шакири ВВС.
"Рады одержать победу. Ждал этого несколько матчей. Очень горд, что забил первый гол перед нашими фанатами. Надеюсь, продолжу в том же духе. Тренер сказал мне выйти на поле и наслаждаться матчем, помочь команде и играть в свой футбол. Я всегда стараюсь изо всех сил. Сегодня всё сложилось хорошо. Мы являемся топ-командой", - цитирует слова Шакири ВВС.
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