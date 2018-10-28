Президент "Лестера" погиб после крушения вертолета возле стадиона клуба (видео)

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD — Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) October 27, 2018

Вчера вечером возле домашнего стадиона "Лестера" "Кинг Пауэр" произошла трагедия.У арены после матча 10-го тура чемпионата Англии "Лестер" - "Вест Хэм" (1:1) разбился вертолет. Президент "Лестера" Вишай Шривадданапрабха был на борту и погиб, утверждает Sky Sports"Падение вертолета выглядит ужасно. Не уверен, были ли жертвы и сколько их. Мои мысли с пострадавшими", - написал в Твиттере бывший футболист "Лестера", журналист BBC Гари Линекер.