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Вертолет "Лестера" мог разбиться из-за ошибки пилота

Вертолет владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи мог разбиться из-за ошибки пилота, сообщает Reuters.

Напомним, вертолет потерпел крушение в субботу после матча с "Вест Хэмом" (1:1).

Машина взлетела с поля стадиона "Лестера" "Кинг Пауэр", но через несколько метров рухнула на парковку и загорелась.

Ранее очевидцы заявили, что у вертолета отказал хвостовой винт, после чего машина раскрутилась вокруг своей оси и упала на парковку.
Теги: Лестер
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