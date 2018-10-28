Вертолет "Лестера" мог разбиться из-за ошибки пилота

Вертолет владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи мог разбиться из-за ошибки пилота, сообщает Reuters.Напомним, вертолет потерпел крушение в субботу после матча с "Вест Хэмом" (1:1).Машина взлетела с поля стадиона "Лестера" "Кинг Пауэр", но через несколько метров рухнула на парковку и загорелась.Ранее очевидцы заявили, что у вертолета отказал хвостовой винт, после чего машина раскрутилась вокруг своей оси и упала на парковку.