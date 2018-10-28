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Массимилиано Аллегри: мяч Роналду нужно показывать детям

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после победы над "Эмполи" (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

"Мы неплохо начали, но потом подустали, поэтому нас несколько раз подловили на контратаках.

В этом матче мы обязаны были побеждать, вне зависимости от качества игры. "Эмполи" заслуживает похвалы за свою игру.

Дибала сыграл неплохо, особенно во второй половине. Он хороший игрок и частенько начинает играть лучше по мере развития матча. У него отличная выносливость. Если у него получается найти свободную зону, то у соперника сразу возникают проблемы.

Гол Криштиану? Его нужно показывать детям, чтобы они пытались его повторить", — приводит слова Аллегри пресс-служба "Ювентуса".

"Газета.ру"
Теги: Аллегри Роналду Ювентус
Сегодня, 10:04
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