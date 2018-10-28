Массимилиано Аллегри: мяч Роналду нужно показывать детям

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после победы над "Эмполи" (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии."Мы неплохо начали, но потом подустали, поэтому нас несколько раз подловили на контратаках.В этом матче мы обязаны были побеждать, вне зависимости от качества игры. "Эмполи" заслуживает похвалы за свою игру.Дибала сыграл неплохо, особенно во второй половине. Он хороший игрок и частенько начинает играть лучше по мере развития матча. У него отличная выносливость. Если у него получается найти свободную зону, то у соперника сразу возникают проблемы.Гол Криштиану? Его нужно показывать детям, чтобы они пытались его повторить", — приводит слова Аллегри пресс-служба "Ювентуса".