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Хулен Лопетеги прокомментировал отсутствие Месси в эль-класико

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от выездного матча 10-го тура испанской Примеры с каталонской "Барселоной".

"Отсутствие Лионеля Месси? Мы сконцентрированы только на предстоящей игре, себе и своем сопернике. Хотим по максимуму использовать свои преимущества. В таких матчах нужно играть как можно лучше на всех участках поля. Это касается и атаки, и защиты. "Барселона" остается хорошей командой, несмотря на отсутствие какого-либо игрока.

В футболе ничто не сравнится с противостоянием "Барселоны" и "Реала". Это вершина с точки зрения требований, предъявляемых ко мне и моему тренерскому опыту.

Что касается слухов об отставке, то я сфокусирован только на одном — своей работе. Не знаю, что говорят люди, потому что это не поможет мне выиграть", — приводит слова Лопетеги пресс-служба "Реала".

"Газета.ру"
Теги: Лопетеги Реал Барселона
Сегодня, 10:10
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