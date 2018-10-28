Хулен Лопетеги прокомментировал отсутствие Месси в эль-класико

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от выездного матча 10-го тура испанской Примеры с каталонской "Барселоной"."Отсутствие Лионеля Месси? Мы сконцентрированы только на предстоящей игре, себе и своем сопернике. Хотим по максимуму использовать свои преимущества. В таких матчах нужно играть как можно лучше на всех участках поля. Это касается и атаки, и защиты. "Барселона" остается хорошей командой, несмотря на отсутствие какого-либо игрока.В футболе ничто не сравнится с противостоянием "Барселоны" и "Реала". Это вершина с точки зрения требований, предъявляемых ко мне и моему тренерскому опыту.Что касается слухов об отставке, то я сфокусирован только на одном — своей работе. Не знаю, что говорят люди, потому что это не поможет мне выиграть", — приводит слова Лопетеги пресс-служба "Реала".