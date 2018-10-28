Хулен Лопетеги назвал Рамоса одним из самых великих капитанов в истории

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги накануне матча 10-го тура Ла Лиги с каталонской "Барселоной" заявил, что защитник мадридцев Серхио Рамос является один из самых великих капитанов."Рамос наш капитан и отлично справляется с этим. Нам повезло, что он у нас есть. Есть великие капитаны, и Рамос — один из них", — цитирует Лопетеги Marca.