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Хулен Лопетеги назвал Рамоса одним из самых великих капитанов в истории

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги накануне матча 10-го тура Ла Лиги с каталонской "Барселоной" заявил, что защитник мадридцев Серхио Рамос является один из самых великих капитанов.

"Рамос наш капитан и отлично справляется с этим. Нам повезло, что он у нас есть. Есть великие капитаны, и Рамос — один из них", — цитирует Лопетеги Marca.

"Газета.ру"
Теги: Лопетеги Реал Рамос
Сегодня, 10:37
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