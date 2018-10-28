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Журналист beIN Sports: владелец "Лестера" был на борту вертолета

Журналист beIN Sports Бен Джейкобс сообщил, что владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолета в момент крушения на автостоянке стадиона "Кинг Пауэр" после матча с "Вест Хэмом" (1:1).

"Владелец "Лестера" Вичай Сривадханапрабха был на борту восьмиместного вертолета в Лондоне. Неисправность, возникшая после взлета, привела к возгоранию и крушению на автостоянке. Нет новостей о пострадавших", - написал в твиттере Джейкобс.
Теги: Лестер
Сегодня, 13:03
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#1  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 13:14)
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Президент "Лестера" Вишай Шривадданапрабха и владелец "Лестера" Вичай Сривадханапрабха - это были два разных человека? Редакторы, вы уж будьте внимательны к памяти трагически погибшего человека.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
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