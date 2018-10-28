Журналист beIN Sports: владелец "Лестера" был на борту вертолета

Журналист beIN Sports Бен Джейкобс сообщил, что владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолета в момент крушения на автостоянке стадиона "Кинг Пауэр" после матча с "Вест Хэмом" (1:1)."Владелец "Лестера" Вичай Сривадханапрабха был на борту восьмиместного вертолета в Лондоне. Неисправность, возникшая после взлета, привела к возгоранию и крушению на автостоянке. Нет новостей о пострадавших", - написал в твиттере Джейкобс.