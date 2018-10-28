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Главный тренер сборной Бельгии может стать наставником "Реала"

Руководство мадридского "Реала" рассматривает кандидатуру тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса на пост наставника Хулена Лопетеги.

По информации источника, управление клуба недовольно стартом сезона, из-за чего испанского специалиста могут отстранить. Sunday Times утверждает, что потенциальным сменщиком Лопетеги может стать Мартинес, благодаря которому национальная команда Бельгии заработала бронзу на чемпионате мира 2018 года.

14 июня 2018 года нынешний тренер мадридской команды заключил трёхлетний контракт с клубом.

"Газета"
Теги: Реал Мартинес Лопетеги
Сегодня, 13:38
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#1  brysy  москва (Сегодня, 14:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Класс, Роберто Мартинес, будет наставником Хулена Лопетеги, он будет наставлять Лопетеги на путь истинный.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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