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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Главный тренер сборной Бельгии может стать наставником "Реала"
Руководство мадридского "Реала" рассматривает кандидатуру тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса на пост наставника Хулена Лопетеги.
По информации источника, управление клуба недовольно стартом сезона, из-за чего испанского специалиста могут отстранить. Sunday Times утверждает, что потенциальным сменщиком Лопетеги может стать Мартинес, благодаря которому национальная команда Бельгии заработала бронзу на чемпионате мира 2018 года.
14 июня 2018 года нынешний тренер мадридской команды заключил трёхлетний контракт с клубом.
"Газета"
По информации источника, управление клуба недовольно стартом сезона, из-за чего испанского специалиста могут отстранить. Sunday Times утверждает, что потенциальным сменщиком Лопетеги может стать Мартинес, благодаря которому национальная команда Бельгии заработала бронзу на чемпионате мира 2018 года.
14 июня 2018 года нынешний тренер мадридской команды заключил трёхлетний контракт с клубом.
"Газета"
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