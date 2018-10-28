Джейдон Санчо стал вторым по возрасту легионером, который оформил дубль в бундеслиге

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо - второй легионер, забивший гол в чемпионате Германии.Он сделал это в возрасте 18 лет и 216 дней.Как сообщает Opta, моложе Санчо при оформлении дубля среди легионеров был кореец Сон Хын Мин, который в 2010 году забил дважды в составе "Гамбурга" в возрасте 18 лет и 135 дней.