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"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео)

"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, победил "Фортуну Сит" в матче 10-го тура чемпионата Голландии (2:1). Победный гол забил полузащитник Матуш Беро ударом через себя.

Чемпионат Голландии

10-й тур

"Витесс" - "Фортуна С" - 2:1

Голы: ван дер Верфф, 12 (1:0). Видигал, 45+2 (1:1). Беро, 66 (2:1).

Теги: Витесс Слуцкий Видео
Сегодня, 16:15
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9
(1)
#9  Batman   (Сегодня, 16:48)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Бальзам на уши ишакам blush

Поздравляю тебя ишак с бальзамом)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#8  anonymous   (Сегодня, 16:45)
  • +1
  •  (3)

Цитата: SPV 77
Бальзам на уши ишакам blush

кто такие ишаки? ЦСКА - кони, Спартак-свиньи, Зенит-бомжи
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#7  SPV 77  Брянск (Сегодня, 16:42)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Бальзам на уши ишакам blush
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#6  Quincy   (Сегодня, 16:29)
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
кто нибудь из русских свиней в европе играет? нет? почему?

Ключевое слово подчеркнул

Головин – худший игрок «Монако» в матче с «Дижоном» по версии Whoscored
Статистический портал Whoscored назвал полузащитника «Монако» Александра Головина худшим игроком команды в матче 11-го тура Лиги 1 против «Дижона» (2:2). Рейтинг россиянина – 5,9.


Хавбек провел на поле всю игру и не отметился результативными действиями. На 81-й минуте он получил желтую карточку.

В этом сезоне Головин провел в чемпионате Франции шесть матчей и отдал одну результативную передачу.
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#5  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 16:27)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
его слуцкий научил


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#4  Волжанин   (Сегодня, 16:26)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
к оптимистическим новостям


Хавбек Фернандо получил повреждение в матче Лиги Европы
Форвард Зе Луиш также вернулся из Шотландии с травмой
Еще один нападающий Луис Адриано пожаловался на боли в мышцах бедра

Тушинские негры объявили забастовку
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 16:25)
  • +7
  •  (11)

Цитата: Пивовед
это в конскую кучку к оптимистическим новостям о легионерящем Головине.

кто нибудь из русских свиней в европе играет? нет? почему?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  teacher   (Сегодня, 16:21)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ножницами, это его Леонид Викторыч лично научил!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:18)
  • -13
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
это в конскую кучку к оптимистическим новостям о легионерящем Головине.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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