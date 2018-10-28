"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео)

Гол через себя ?

"Витесс" Слуцкого снова вышел вперед - 2:1 pic.twitter.com/4ZRlayGN3s — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) October 28, 2018

"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, победил "Фортуну Сит" в матче 10-го тура чемпионата Голландии (2:1). Победный гол забил полузащитник Матуш Беро ударом через себя.Чемпионат Голландии10-й турван дер Верфф, 12 (1:0). Видигал, 45+2 (1:1). Беро, 66 (2:1).