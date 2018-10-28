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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео)
"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, победил "Фортуну Сит" в матче 10-го тура чемпионата Голландии (2:1). Победный гол забил полузащитник Матуш Беро ударом через себя.
Чемпионат Голландии
10-й тур
"Витесс" - "Фортуна С" - 2:1
Голы: ван дер Верфф, 12 (1:0). Видигал, 45+2 (1:1). Беро, 66 (2:1).
Чемпионат Голландии
10-й тур
"Витесс" - "Фортуна С" - 2:1
Голы: ван дер Верфф, 12 (1:0). Видигал, 45+2 (1:1). Беро, 66 (2:1).
Гол через себя ?— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) October 28, 2018
"Витесс" Слуцкого снова вышел вперед - 2:1 pic.twitter.com/4ZRlayGN3s
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