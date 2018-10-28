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"Шальке" сыграл вничью с "Лейпцигом"

"Шальке" и "Лейпциг" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Германии (0:0).

Чемпионат Германии

9 тур

"РБ Лейпциг" – "Шальке-04" 0:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиэле, Хальстенберг, Орбан, Юпамекано, Ильзанкер (Кампл, 68), Лаймер (Брума, 80), Демме, Забитцер, Поульсен, Вернер (Огустин, 80)

"Шальке-04": Нюбель, Мендиль (Шопф, 57), Настасич, Сане, Стамбули, Калиджиури, Маккенни, Сердар, Бенталеб, Ут (Стржабски, 85), Эмболо (Бургшталлер, 89)

Предупреждения: Вернер, 42, Лаймер, 42, Маккенни, 42, Мендиль, 47, Демме, 73
Теги: Шальке РБ Лейпциг
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